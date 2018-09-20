<p>E’ previsto per domani alle ore 18.00 in <strong>Questura a Vibo</strong> Valentia l’incontro tra <strong>Francesco Arcona,</strong> residente nella frazione Vena, <strong>l’assistente della polizia</strong> di Stato <strong>Pasquale Macrì,</strong> in forza alla Questura di Reggio Calabria ed il <strong>vigile del fuoco Giuseppe Mignolo,</strong> in servizio al Comando provinciale di Vibo Valentia. L’incontro nasce dalla volontà di Francesco Arcona di ringraziare il poliziotto ed il vigile del fuoco per avergli salvato la vita. <strong>Gratitudine già espressa</strong> con una lettera indirizzata, tra gli altri, anche al capo della polizia Gabrielli pubblicata dalla nostra testata <span style="text-decoration: underline;"><strong>(LEGGI QUI:</strong></span> <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/12313-vibo-marina-francesco-arcona-mare-salvato-ringraziamenti-vigili-polizia/"><strong>Salvato in mare a Vibo Marina, Francesco Arcona ringrazia i suoi «due angeli»</strong> </a> ). Arcona, ultrasessantenne originario di Vibo Valentia, nella mattina del <strong>5 agosto</strong> era andato al <strong>mare con la moglie;</strong> tuffatosi in acqua e allontanatosi dalla riva per inseguire un pallone, è stato colto da malore e si è ben presto reso conto di non avere le <strong>forze sufficienti per lottare</strong> contro la corrente e tornare indietro. In quei frangenti, l’assistente della polizia <strong>Pasquale Macrì,</strong> che si trovava in spiaggia libero dal servizio, ha intuito le difficoltà del bagnante e <strong>immediatamente si è tuffato,</strong> raggiungendolo a nuoto. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-17931"></div>\n\nCorrendo il rischio di andare a fondo insieme al signor Arcona, il poliziotto è comunque riuscito a <strong>raggiungere la riva,</strong> ove si è poi prodigato insieme al<strong> vigile del fuoco, Giuseppe Mignolo,</strong> a porre in essere <strong>manovre di rianimazione</strong> fino all’arrivo dell’ambulanza. Il giorno successivo, al policlinico universitario di Germaneto, il signor Arcona è stato sottoposto a intervento coronarico per <strong>complicanze cardiache</strong> dovute all’accaduto. Dopo la convalescenza, con la sua lettera ha inteso ringraziare i suoi salvatori esprimendo il <strong>desiderio di incontrarli pubblicamente.</strong> L’incontro – iniziativa condivisa con la Questura di Reggio Calabria e con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia – rappresenterà l’occasione per il signor Arcona di partecipare i suoi sentimenti di stima e g<strong>ratitudine direttamente all’assistente Macrì ed al vigile del fuoco Mignolo</strong> e, contemporaneamente, consentirà all’amministrazione di esprimere il più alto apprezzamento al dipendente della polizia di Stato ed a quello del corpo dei vigili del fuoco per il loro operato. <span style="text-decoration: underline;"><strong>LEGGI ANCHE: <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/11967-malore-mare-sessantenne-vibonese-salvato-poliziotto-vigile-fuoco-fuori-servizio/">Colto da malore in mare, 60enne vibonese salvato da poliziotto e vigile del fuoco fuori servizio</a></strong></span></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/12313-vibo-marina-francesco-arcona-mare-salvato-ringraziamenti-vigili-polizia/">Salvato in mare a Vibo Marina, Francesco Arcona ringrazia i suoi «due angeli» </a></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>