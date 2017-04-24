Grande partecipazione popolare alle celebrazioni per la consacrazione della nuova chiesa intitolata alla fondatrice delle suore di Santa Dorotea cui è attribuita la guarigione di Maria Maccarone, presente ieri alla cerimonia presieduta dal vescovo

La comunità di San Calogero in festa per l’inaugurazione della Chiesa intitolata a Santa Paola Frassinetti, fondatrice delle suore di Santa Dorotea, morta nel 1882.

Per risalire al perché di tanta gioia e partecipazione popolare bisogna tornare indietro di quasi 40 anni. Nel 1981, per l’esattezza, quando un’umile donna del posto, paralitica da ormai 14 anni, segnata dalla sofferenza, nel giorno del suo 50esimo compleanno, riprese improvvisamente a camminare.

La protagonista è Maria Maccarone che in quel periodo difficile segnato dalla malattia, insieme alle suore dorotee, si affidò all’ intercessione di Santa Paola. Tutta la comunità ricorda perciò quel 7 agosto come il giorno del miracolo.

Ed è per questo che a distanza di anni, San Calogero rende omaggio a Santa Paola, inaugurandone la Chiesa, sorta in località “Torretta” alla presenza di monsignor Luigi Renzo, vescovo della diocesi Mileto-Nicotera-Tropea, e del sindaco Nicola Brosio, con la grande inevitabile commozione della protagonista che ha visto così realizzarsi il suo più grande grande desiderio.