Un incendio di vaste proporzioni, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, si è sviluppato nel pomeriggio di oggi all’interno di un centro di raccolta di rifiuti non pericolosi gestito da una società privata, sito in località Censi, viale delle Industrie, a San Gregorio. Le fiamme, che si sono diffuse nell’area destinata allo stoccaggio dei rifiuti ingombranti, hanno causato una densa colonna di fumo nero, visibile anche da Vibo Valentia, che ha ammorbato l’aria di tutta la zona. Due squadre di pompieri provenienti dal Comando provinciale sono all’opera per domare le fiamme con autopompa, due autobotti di supporto ed un carroschiuma. Il coordinamento delle operazioni di spegnimento è svolto dal funzionario di servizio. L’intervento ha permesso di scongiurare il propagarsi del rogo ad altri siti nelle vicinanze del deposito e, in particolare, ad un capannone in cui avviene la lavorazione dei rifiuti.