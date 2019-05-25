I danni ammontano a circa 200 euro. Sul posto i carabinieri per i rilievi l’avvio delle indagini

Non è iniziato nel migliore dei modi il week end elettorale in provincia di Vibo Valentia. Ignoti hanno infatti frantumato con un grosso sasso una finestra di un’aula ubicata nelle adiacenze del seggio elettorale costituito nella scuola elementare “Soriano” di San Gregorio d’Ippona sita in via Umberto I, in pieno centro abitato. Non si registrano fortunatamente feriti. L’episodio è avvenuto pomeriggio in occasione dell’insediamento dei seggi elettorali e sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale Stazione che stanno visionando le immagini di videosorveglianza presenti nella zona allo scopo di individuare gli autori del grave gesto. Sconosciuto allo stato il movente mentre i danni ammontano a circa 200 euro.