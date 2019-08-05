Ad avere la peggio il conducente di uno scooter trasportato in ospedale a Vibo per le medicazioni del caso

Scontro auto-moto lungo la provinciale n. 29 di Monte Poro, poco prima dell’innesto sulla Sp. 17 Vibo-Tropea. Qui uno scooter si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con una Renault Clio che procedeva in direzione opposta. Ad avere la peggio il conducente del motociclo scaraventato a terra dall’impatto. Per soccorrerlo si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale a Vibo per le cure del caso. Nella caduta avrebbe riportato diverse escoriazioni e contusioni ma le sue condizioni generali non desterebbero preoccupazione. Sul posto, per i rilievi, si sono portati i carabinieri della competente Stazione e personale del soccorso stradale per la rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino della viabilità, che ha subito qualche inevitabile rallentamento.