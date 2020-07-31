Brutto incidente stradale fra una Mercedes ed una Fiat 500. Sul posto i vigili del fuoco ed i sanitari del 118

Grave incidente stradale nelle Serre vibonesi. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto – una Fiat 500 ed una Mercedes – si sono scontrate. Nell’impatto tre persone sono rimaste ferite. Sul posto si sono portati i carabinieri e la polizia, i vigili del fuoco del distaccamento di Serra (che hanno messo in sicurezza le vetture e prestato assistenza durante la rimozione delle stesse) ed i sanitari del 118. Il tratto stradale in cui è avvenuto l’incidente è il Km 3,233 (ex Statale 110) della strada statale 572 ricompreso nel territorio comunale di Spadola. Al momento il traffico veicolare viene deviato su strade locali segnalate in loco. Il personale di Anas e delle forze dell’ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile. La Mercedes era guidata da un 59enne di Serra San Bruno. A bordo della Fiat 500 si trovavano due giovani di Spadola di 23 e 21 anni. SEGUONO AGGIORNAMENTI [Guarda foto in basso]