Oltre ai sanitari del 118, per farla uscire dal mezzo si sono portati sul posto i vigili del fuoco

Brutto incidente stradale nel centro abitato di Stefanaconi, non distante da un semaforo. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto di grossa cilindrata – una Volkswagen Passat e una Opel Insigna – si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stata una donna cinquantenne che si trovava alla guida della Volkswagen Passat. Per estrarla dall’auto si è infatti reso necessario l’intervento di una squadra di vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto dal comando provinciale di Vibo Valentia. La donna – grazie anche all’aiuto dei sanitari del 118 – è stata quindi fatta adagiare su una barella per essere trasportata in ospedale per le cure del caso. Ferite più lievi ha invece riportato il giovane alla guida della Opel Insigna. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per accertare eventuali responsabilità per l’incidente.

