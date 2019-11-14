Incidente stradale lungo la Statale 18 all’altezza del semaforo dell’incrocio di Vena Superiore. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot 206 si è scontrata con un autobus di linea della ditta Brosio che procedeva in direzione Mileto impattando frontalmente con il mezzo pesante. Nello scontro l’automobile si è capovolta finendo al centro della carreggiata. Il conducente, che avrebbe fortunatamente riportato solo lievi traumi, è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale a Vibo per gli accertamenti del caso. Sul posto si è portato anche personale della Polizia stradale, dell’Anas e del soccorso stradale per il ripristino dello stato dei luoghi. Disagi alla circolazione stradale che ha subito rallentamenti.     