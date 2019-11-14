A causa dell’impatto la vettura si è ribaltata ma il conducente ha riportato miracolosamente solo lievi traumi. Disagi alla circolazione

Incidente stradale lungo la Statale 18 all’altezza del semaforo dell’incrocio di Vena Superiore. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot 206 si è scontrata con un autobus di linea della ditta Brosio che procedeva in direzione Mileto impattando frontalmente con il mezzo pesante. Nello scontro l’automobile si è capovolta finendo al centro della carreggiata. Il conducente, che avrebbe fortunatamente riportato solo lievi traumi, è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale a Vibo per gli accertamenti del caso. Sul posto si è portato anche personale della Polizia stradale, dell’Anas e del soccorso stradale per il ripristino dello stato dei luoghi. Disagi alla circolazione stradale che ha subito rallentamenti.