Proveniente dall’Alberghiero di Vibo, è stata selezionata fra i 41 studenti più talentuosi d’Italia che si sono distinti in competizioni enogastronomiche di valenza regionale o nazionale

C’è anche anche una vibonese alla Summer School che Alma, Scuola internazionale di cucina italiana, promuove a cadenza annuale quale premio per offrire a giovani talentuosi opportunità formative professionalizzanti di alto livello. La ragazza vibonese selezionata tra i 41 studenti più talentuosi d’Italia è Sara Dastoli, dell’Istituto Alberghiero “Enrico Gagliardi” di Vibo Valentia.

Due gli indirizzi attivati dalla Scuola, cucina e sala: il programma didattico ha previsto, tra le altre cose, lezioni di storia e cultura della gastronomia, esercitazioni pratiche (come la preparazione di un buffet di gala e l’allestimento di una sala) e un’uscita didattica alla scoperta dell’aceto balsamico tradizionale di Modena.

I 41 ragazzi – e fra loro Sara Dastoli – sono stati selezionati per merito, in collaborazione con i più autorevoli istituti alberghieri del nostro Paese o perché si sono distinti in competizioni enogastronomiche di valenza regionale o nazionale. Sedici le regioni rappresentate alla Summer School: quelle siciliane le compagini più numerose, seguite da Veneto e Toscana.

Nel corso della settimana che hanno vissuto alla Reggia di Colorno, i 41 ragazzi hanno avuto la possibilità di capire cosa significa studiare in Alma e quale l’impegno richiesto agli aspiranti professionisti del mondo della ristorazione e della sala. Il programma della Summer School è stato estremamente variegato: da lezioni di storia e cultura dell’alimentazione alle tecniche di cottura e stile di servizio, passando per approfondimenti sul grande patrimonio dei formaggi italiani e sul mondo della birra. Non sono mancati i momenti pratici: dalla preparazione di un buffet di gala all’allestimento della sala, per arrivare a una visita mattutina all’orto per la selezione delle materie prime.