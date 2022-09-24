Attonita un’intera comunità dove era molto conosciuto e stimato anche per la sua attività politica

Saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa della Madonna di Piedigrotta a Pizzo, i funerali di Giorgio Ceravolo, il 58enne segretario cittadino di Rifondazione comunista colto da un malore nelle acque dell’ex ristorante “La Nave” dove si era immerso per una battuta di pesca in mare. Giorgio Ceravolo – che lascia moglie e figli – giovedì pomeriggio aveva parcheggiato il suo scooter nei pressi dell’ex ristorante per poi tuffarsi in mare, la sua grande passione. E’ stato il fratello a notare il corpo galleggiare intorno alle ore 21 e purtroppo inutili si sono rivelati i soccorsi del 118 e della Guardia costiera. Poco tempo fa aveva avuto un infarto dal quale si era tuttavia ripreso. La sua scomparsa ha lasciato attonita l’intera comunità di Pizzo dove Giorgio Ceravolo era molto conosciuto e stimato anche per il suo impegno in politica che l’aveva portato, da ultimo, a far parte del c.d. “governo-ombra cittadino” allo scopo di vigilare sull’attività dell’attuale amministrazione comunale.