Il rogo in prossimità dello svincolo di Sant’Onofrio dove ha preso fuoco anche un container

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella tarda serata di ieri sulla corsia nord dell’autostrada A2 del Mediterraneo al Km 349 +750 in prossimità dello svincolo di Sant’Onofrio per l’incendio di un semirimorchio che trasportava un container con componentistica per autoveicoli. L’autista del mezzo, accortosi dell’incendio causato verosimilmente dal surriscaldamento di uno degli assi del semirimorchio, ha arrestato la marcia a bordo carreggiata, chiamato i soccorsi e staccato la motrice. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno attaccato e spento l’incendio che nel frattempo aveva coinvolto gli pneumatici e interessato parte del materiale contenuto all’interno del container.

Per monitorare l’evoluzione dell’incendio all’interno del container è stata utilizzata una termocamera. Per consentire lo svolgimento dell’intervento in sicurezza il traffico veicolare è stato interrotto per poi, terminate le operazioni di messa in sicurezza, ripreso regolarmente.