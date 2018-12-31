Due le denunce ad opera dei militari dell’Arma della locale Stazione che hanno eseguito la perquisizione

I carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare all’interno di un’abitazione in uso a due soggetti in Soriano Calabro, hanno trovato circa 70 chili di materiale pirotecnico non classificato e di genere vietato. Nella circostanza, i militari dell’Arma, insospettiti dei movimenti dei due soggetti, C.N. e C.D., rispettivamente di 34 e 32 anni, originari del posto, hanno deciso di procedere alla perquisizione dell’intero stabile dove è stato rinvenuto l’ingente quantitativo di fuochi pirotecnici di genere vietato e pericoloso per l’incolumità pubblica, già suddiviso in varie batterie di lancio, contenenti al suo interno circa 6 chili di massa attiva.Tutto il materiale esplodente era stato occultato all’interno di alcuni scatoloni al fine di eludere gli eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine. L’ingente quantitativo di esplosivo è stato quindi sequestrato, mentre per i due possessori è scattata la denuncia alla Procura di Vibo Valentia.