Le contestazioni risalgono al febbraio scorso ad opera dei carabinieri nella zona della Marina

La Camera di Commercio di Vibo Valentia, quale autorità competente, ha dissequestrato e restituito ad Angelo Carrieri di Nicotera tutti i beni sottoposti a sequestro amministrativo dell’omonima carrozzeria. Il verbale di sequestro porta la data del 25 febbraio scorso ad opera dei carabinieri della Stazione di Nicotera Marina. Veniva contestata la totale assenza delle autorizzazioni amministrative previste per l’esercizio dell’attività ed in particolare la denuncia di inizio attività alla Camera di Commercio. E’ però emerso che l’attività di carrozzeria è stata esercitata originariamente da Angelo Carrieri, ma che dal gennaio scorso l’attività è stata esercitata dal figlio Pietro negli stessi locali al quale è stata comminata la sanzione amministrativa di 5.164,00 euro e sottoposti a sequestro amministrativo numerosi beni. Al sequestro si è quindi opposto Angelo Carrieri con l’avvocato Giuseppe Spinelli, in qualità di proprietario dell’immobile in cui veniva svolta l’attività contestata e delle attrezzature e strumentazioni sequestrate con il verbale. La documentazione versata dalla difesa ha dimostrato che la proprietà delle attrezzature e delle strumentazioni sequestrate con il verbale del 25 febbraio è riconducibile ad Angelo Carrieri quale titolare dell’omonima impresa cancellata nel 2013, e non a Pietro Carrieri soggetto nei cui riguardi è stata effettuata la contestazione della violazione. Da qui il dissequestro dei beni e la restituzione ad Angelo Carrieri.