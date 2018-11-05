Mancava da casa da due giorni. Era precipitato in un torrente di contrada Maiodi

I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Filadelfia sono intervenuti in contrada Maiodi per il recupero di un cane. Il setter inglese si era allontanato dall’abitazione da due giorni senza farvi ritorno. Il proprietario ha quindi iniziato le ricerche, ma solo nel pomeriggio odierno ha sentito il cane abbaiare senza però riuscire ad individuare l’esatta posizione. Ha richiesto quindi l’intervento dei vigili del fuoco che, dopo aver battuto la zona, hanno individuato il cane all’interno delle gole del torrente Lognina, procedendo al suo recupero. Il setter, in buone condizioni di salute ma spaventato, è stato così riconsegnato al proprietario, felice di averlo ritrovato sano e salvo grazie ai vigili del fuoco.