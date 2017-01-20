Tutti gli articoli di Cronaca
«Con la presente si comunica che l’avviso n. 56 del 16 gennaio è revocato ed annullato».
Raffaele Suppa, dirigente del Liceo classico “Michele Morelli” di Vibo Valentia si leva da ogni imbarazzo intervenendo direttamente alla fonte documentale del piccolo “caso” suscitato dall’“invito”, indirizzato agli studenti dello storico istituto vibonese, a prenotare attraverso la segreteria della scuola una copia del volume “La costituzione e la bellezza” di Vittorio Sgarbi.
Acquisto che avrebbe garantito agli studenti la partecipazione all’evento di presentazione dello stesso libro, programmato per il prossimo 25 gennaio alla presenza dell’autore.
Già ieri il preside Suppa (foto) era intervenuto a smorzare i toni della questione, ammettendo di aver dovuto adottare un criterio, «da me non condiviso», al fine di garantire la migliore organizzazione all’evento culturale, anche perché «non tutti si muovono gratuitamente».
«La partecipazione all’evento non sarà condizionata dall’acquisto del volume», mette ora nero su bianco, in una nuova circolare che annulla la precedente, il preside rimandando poi ad un successivo avviso ogni questione relativa agli aspetti organizzativi dell’evento stesso.