Non regge in secondo grado l’accusa. Per altri due capi d’imputazione Andrea Grassi ne era già uscito in primo grado

L’ex questore di Vibo Valentia, Andrea Grassi, è stato assolto da ogni accusa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. In primo grado era stato invece condannato ad un anno e quattro mesi nel processo che vedeva come principale imputato l’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante. Nel maggio del 2019 dopo la sentenza di primo grado aveva dovuto lasciare Vibo Valentia (guidava la Questura dal luglio 2018) per essere trasferito a Roma. Già in primo grado era stato assolto da due capi d’accusa ma condannato per un terzo. In appello è stato assolto pienamente anche da tale ultimo capo d’imputazione. All’epoca dell’inchiesta, Grassi era funzionario del Servizio centrale operativo della polizia di Stato ed in tale veste era accusato di aver fatto filtrare la notizia dell’indagine condotta dalla Squadra Mobile nissena su Montante. Accusa che non ha retto nel giudizio d’appello dove i giudici di Caltanissetta hanno assolto l’ex questore di Vibo che non dunque ha commesso alcun reato.



Antonello Montante è stato invece condannato a 8 anni di reclusione. assolto per due capi di imputazione e prescritto per un altro capo di imputazione il generale Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della Guardia di finanza di Caltanissetta condannato in primo grado a 3 anni; condanna a 3 anni e 6 mesi per il sostituto commissario Marco De Angelis (4 anni in primo grado); 5 anni al capo della security di Confindustria Diego Di Simone (condannato a 6 anni in primo grado).