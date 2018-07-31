All’esito di un controllo i carabinieri non l’hanno trovata nella sua abitazione bensì in un vicino terreno. La donna era sottoposta alla misura a seguito dell’operazione “Black widows”

I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, durante un servizio di controllo del territorio, decidevano di controllare i soggetti sottoposti a misura cautelare nell’ambito del comune di Sorianello. In particolare veniva controllata, presso la sua abitazione, Viola Inzillo, 52 anni, già tratta in

arresto nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata “Black widows” che mira a far luce sulla faida tra gli Inzillo e i Nesci. I militari hanno notato la donna in un terreno, di proprietà di terze persone, di fronte alla sua abitazione. La Inzillo, quindi, senza dare spiegazioni nel merito, è stata tratta in arresto per il reato di evasione e posta nuovamente ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

