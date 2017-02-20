Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Personale della Squadra Volante del Commissariato di Serra San Bruno, diretto dal commissario Valerio La Pietra, nella giornata di ieri, nel pieno centro cittadino della cittadina della Certosa, ha sottoposto a controllo un 23enne, barista del luogo, Bruno Zaffino (foto).
Gli operatori hanno proceduto alla perquisizione personale, estendendola poi all’auto condotta dal giovane, un’Alfa Romeo Giulietta.
Nel corso della stessa, sotto il sedile anteriore sinistro è stato rinvenuto un involucro in plastica contenente 50 grammi di marijuana.
In considerazione della notevole quantità dello stupefacente, il giovane è stato tratto in arresto in flagranza e, come disposto dall’autorità giudiziaria competente, accompagnato agli arresti domiciliari nella sua abitazione.