<p>Il Tribunale monocratico di Vibo Valentia, presieduto da giudice Brigida Cavasino, ha <strong>convalidato gli arresti di Salvatore Emmanuele</strong>, 24 anni, di Gerocarne, già noto alle forze dell’ordine, e <strong>Rosa Inzillo,</strong> 33 anni, originaria di Sorianello ma residente a Francica, fermati ieri dai carabinieri in autostrada a bordo di un’auto. Nel corso di una perquisizione, i militari dell’Arma della Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno e della Stazione di Vazzano hanno trovato <strong>80 grammi di marijuana e quattro panetti di hashish per complessivi 750 grammi.</strong> Ai domiciliari il giudice ha lasciato Salvatore Emmanuele, mentre la fidanzata Rosa Inzillo è stata scarcerata. Il processo è stato aggiornato al 28 settembre prossimo. Sono entrambi difesi dall’avvocato Pamela Tassone. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28401"></div>\n\nAd insospettire i carabinieri è stata una <strong>manovra repentina dell’auto </strong>guidata da Salvatore Emmanuele nei pressi dello <strong>svincolo autostradale delle Serre. </strong>Nei confronti di <strong>Salvatore Emmanuele</strong> pende una richiesta di rinvio a giudizio (inchiesta “Black Widows”) avanzata dal pm della Dda di Catanzaro, Annamaria Frustaci (che ha applicato a tale inchiesta pure il pm della Procura di Vibo, Filomena Aliberti) con l’accusa di aver concorso ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di un’autovettura Fiat Punto (in ragione dell’assenza del numero di telaio), rinvenuta e sequestrata in data 23 gennaio 2018. Il tutto con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di mettere a segno il <strong>progetto omicidiario in danno di Giovanni Nesci. <span style="text-decoration: underline;"> LEGGI ANCHE: <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/12444-ndrangheta-black-widows-vibonesi-preserre-giudizio/">‘Ndrangheta: operazione “Black Widows” nelle Preserre vibonesi, chiesti 12 rinvii a giudizio</a></span></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/7828-bomba-sorianello-savini-vibo-ferito-grave/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Bomba sotto un’auto a Sorianello, un ferito grave (NOME)</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/7847-ndrangheta-preserre-vibonesi-faida-gerocarne-sorianello-ciconte-loielo-vibo/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">‘Ndrangheta: l’autobomba per Ciconte e le dinamiche criminali delle Preserre vibonesi</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/6118-ndrangheta-retroscena-faida-preserre-pentito-moscato-vibo-nicotera-gerocarne/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: underline; outline: none; outline-offset: -2px;">‘Ndrangheta: i retroscena della faida delle Preserre svelati dal pentito Moscato</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/5541-ndrangheta-gerocarne-vibonesi-vibo-preserre-stambe-santangelo/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">‘Ndrangheta: Gerocarne, la faida delle Preserre vibonesi ed il ruolo degli Stambè (VIDEO)</a></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>