Il Tribunale del Riesame dispone gli arresti domiciliari. E’ coinvolto nell’operazione denominata “Genio”

Lascia il carcere per gli arresti Gaetano Zupo, 34 anni, di San Giovanni di Mileto, coinvolto nell’operazione antidroga denominata “Genio” scattata il 24 luglio scorso. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha infatti accolto il ricorso dell’avvocato Francesco Muzzopappa finalizzato alla gradazione della misura cautelare.

A Gaetano Zupo (fratello di Antonino, ucciso in contrada Comunella di Gerocarne alcuni anni fa e ritenuto vicino al boss delle Preserre Bruno Emanuele), vengono contestati quattro episodi di detenzione e cessione di cocaina a due distinti consumatori, avvenuti tra il 28 gennaio e l’8 febbraio 2017 a Mileto. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno.

