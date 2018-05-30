Era stato fermato lo scorso anno dalla Guardia di Finanza. Sarà necessario un nuovo processo d’appello per il 48enne di Mileto

La quarta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa il 17 luglio del 2017 dalla Corte di Appello di Catanzaro che aveva condannato, alla pena di 2 anni otto mesi di ed euro 12.000,00 di multa, Salvatore Pititto, 48 anni, di San Giovanni di Mileto, imputato di detenzione a fini di spaccio di cocaina. La Suprema Corte ha così accolto il ricorso e le note difensive proposti dall’avvocato Giuseppe Monteleone e dall’avvocato Nicola Cantafora, difensori di fiducia del Pititto Salvatore. La vicenda trae origine da un’attività di controllo eseguita dagli agenti della Guardia di Finanza di Lamezia Terme e del Gico di Catanzaro che si snodava in data 24 gennaio 2017 nell’operazione Stammer dove Pititto è il principale imputato. La Guardia di Finanza dopo aver fermato ad un posto di blocco il furgone Fiat Scudo sul quale viaggiava Salvatore Pititto, procedeva all’arresto in flagranza dello stesso in quanto rinveniva all’interno del vano motore oltre 300 grammi di cocaina. il Tribunale di Lamezia Terme, a seguito del giudizio con rito abbreviato, aveva condannato Pititto alla pena di anni 2 e mesi 8, di reclusione ed euro dodicimila di multa. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato interamente la pena. Sarà ora necessario un nuovo processo di secondo grado.

LEGGI ANCHE: Operazione “Stammer”, dissequestrate quote societarie a Mileto



Operazione “Stammer”: dissequestrati a Mileto i beni di Mariantonia Mesiano

Stammer 2 | Narcotraffico internazionale: scarcerato il dentista Francesco Fiarè

Narcotraffico internazionale dal Vibonese: chieste 39 condanne (NOMI)

Stammer 2 | Il dottore Ciccio Fiarè e gli omissis sull’omicidio del broker della coca Vincenzo Barbieri

Stammer 2 | L’attività di spaccio su Mileto ed i nuovi assetti criminali sul territorio

Stammer 2 | Gratteri: «I vibonesi hanno scalzato i pugliesi nei traffici con l’Albania» (VIDEO)

Omicidio di Prestia Lamberti: ecco tutti i particolari inediti delle accuse contro il reo confesso

‘Ndrangheta e politica a Mileto: i clan ed il Comune nel racconto di Oksana Verman (VIDEO)

‘Ndrangheta: operazione “Miletos”, ecco i verbali inediti della collaboratrice di giustizia ucraina