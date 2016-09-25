I carabinieri della Stazione di Nicotera Marina hanno sequestrato oltre 250 grammi di cannabis, due bilancini di precisione e denaro in contanti

I militari della Stazione dei carabinieri di Nicotera Marina, hanno sottoposto ad accurate ispezioni vari soggetti alla guida delle proprie autovetture in giro per il centro. «La prontezza e la professionalità degli operatori – si legge in una nota -, resisi conto che uno dei soggetti attenzionati manifestava nervosismo e refrattarietà al controllo, ha dato il via ad una approfondita perquisizione personale e veicolare».

I carabinieri hanno così trovato un giovane in possesso di 150 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 180 euro in contanti. L’operazione antidroga è stata poi estesa anche all’abitazione del soggetto controllato, dove sono stati rinvenuti altri 120 grammi di cannabis indica già essiccata e pronta per lo spaccio nonché un altro bilancino di precisione.

Sono così scattate le manette ai polsi di Giuseppe Restuccia (foto), 26enne di Nicotera, già noto alle forze dell’ordine. Dopo le incombenze di rito, Restuccia è stato associato al regime degli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.