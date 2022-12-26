Non regge l’accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente ai fini di spaccio contestata ad un 40enne del luogo

Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto alla vigilia di Natale, Andrea Candido, 40 anni, di Tropea, difeso dall’avvocato Carmine Pandullo. Era accusato di aver detenuto illegalmente dentro la propria abitazione, su una scaffale della libreria, una busta in cellophane contenente marijuana per 34 grammi, oltre ad un’ulteriore esigua porzione della stessa sostanza stupefacente nella tasca sinistra dei pantaloni. La perquisizione delle forze dell’ordine risale all’8 aprile 2020. Da qui la contestazione del reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio che però non ha retto al vaglio del giudice che ha accolto le argomentazioni difensive dell’avvocato Pandullo.

LEGGI ANCHE: Gratteri: «Deluso dal Governo Meloni in tema di lotta alla mafia e intercettazioni»

Morto Franco Frattini, decise su scioglimento Comune Tropea