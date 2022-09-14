La sostanza stupefacente rinvenuta dalla Squadra Mobile nel corso di una perquisizione

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Questa l’accusa per la quale la polizia ha denunciato alla Procura di Vibo Valentia Cosmo Damiano Inzitari. A seguito di una perquisizione operata dalla Squadra Mobile di Vibo, il 45enne di Acquaro è stato trovato in possesso nel territorio comunale di Dasà di 4,9 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata dai poliziotti ed il sequestro è stato convalidato dal pm della Procura di Vibo Maria Cecilia Rebecchi. Cosmo Damiano Inzitari –in passato sorvegliato speciale di pubblica sicurezza – è difeso dall’avvocato Antonio Barilaro.

