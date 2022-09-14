Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Questa l’accusa per la quale la polizia ha denunciato alla Procura di Vibo Valentia Cosmo Damiano Inzitari. A seguito di una perquisizione operata dalla Squadra Mobile di Vibo, il 45enne di Acquaro è stato trovato in possesso nel territorio comunale di Dasà di 4,9 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata dai poliziotti ed il sequestro è stato convalidato dal pm della Procura di Vibo Maria Cecilia Rebecchi. Cosmo Damiano Inzitari –in passato sorvegliato speciale di pubblica sicurezza – è difeso dall’avvocato Antonio Barilaro.

LEGGI ANCHE: Omicidio Morfei a Monsoreto di Dinami, “riflettori accesi” anche da parte della Dda di Catanzaro

Omicidio Matina a Stefanaconi, rideterminata la pena per Nicola Figliuzzi