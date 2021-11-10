Il pm della Procura di Vibo Valentia muove le accuse di tentato omicidio, lesioni aggravate, spari in luogo pubblico, detenzione e porto illegale di arma da sparo. Due i feriti giudicati guaribili in trenta giorni

C’è un secondo fermato per la sparatoria che ieri sera è costato a Portosalvo il ferimento di due cognati: Aldo Barbieri, rimasto ferito alla gamba destra, e di Pietro Perugino, entrambi di 42 anni, residenti a Pannaconi di Cessaniti. Il fermo di indiziato di delitto riguarda Vincenzo Porretta, 47 anni, di Vibo Valentia. Gli vengono contestati i reati di concorso in tentato omicidio, lesioni aggravate, spari in luogo pubblico detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Stesse accuse anche nei confronti di Antonio Ciliberto, 38 anni, anche lui di Vibo Valentia, che si era consegnato già ieri sera ai carabinieri accompagnato dai legali di fiducia. Il fermo è vergato dal pm della Procura di Vibo Valentia, Maria Cecilia Rebecchi. Cinque i colpi di pistola esplosi dopo una lite dinanzi ad un panificio nel corso della quale gli stessi fermati sarebbero stati aggrediti. I due feriti si trovano ricoverati in ospedale e per loro la prognosi è di 30 giorni.

