E’ Davide Lamanuzzi, 32 anni, di Bisceglie, in provincia di Bari, il nuovo vice capo della Squadra Mobile di Vibo Valentia. Laureatosi in Giurisprudenza all’Università di Bari con il voto di 110/110 discutendo la tesi in diritto amministrativo, è stato assegnato nel dicembre del 2017 alla Questura di Bolzano, dopo un periodo di formazione durato ventidue mesi alla Scuola Superiore di Polizia. Presentato stamane in Questura dal capo della Squadra Mobile, Giorgio Grasso, il nuovo vice della Squadra Mobile subentra a Cristian Maffongelli, trasferito allo Sco, il Servizio centrale operativo della Polizia. Maffongelli si trovava alla vice dirigenza della Squadra Mobile di Vibo dal gennaio del 2017.