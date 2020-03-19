Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna. Provvedimento del gip di Vibo con indagini condotte dalla Squadra Mobile ed il coordinamento della Procura

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal gip del Tribunale di Vibo Valentia su richiesta della Procura, nei confronti di un giovane di 27 anni originario di Piscopio, già gravato da pregiudizi di natura penale. Il provvedimento rappresenta il frutto delle indagini condotte dal personale della Squadra Mobile, che hanno permesso di evidenziare i continui comportamenti di violenza e sopruso che da anni l’indagato poneva in essere nei confronti della fidanzata. L’attività investigativa, realizzata attraverso escussioni di persone informate sui fatti ed acquisizioni documentali, ha dato conto dell’indole particolarmente aggressiva e possessiva dell’indagato il quale, mosso da estrema gelosia, si è reso responsabile nel corso degli anni di numerosi episodi vessatori, nonché di violenze fisiche e verbali nei confronti della compagna, provocandole ecchimosi e dolori estesi a tutto il corpo, oltre che un perdurante stato di ansia e di paura tale da infliggerle un gravissimo disagio psichico ed impedirle l’ordinaria attuazione delle proprie abitudini di vita e di lavoro, al punto da spingerla a subire passivamente tali comportamenti, senza reagire e chiedere aiuto.