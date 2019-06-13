La richiesta inoltrata alla Provincia di Vibo. Attività necessaria per scongiurare gravi incidenti stradali

Strade colabrodo e carreggiate ristrette a causa del progressivo avanzare delle sterpaglie. La viabilità, nel Vibonese, è soprattutto questo. Lo sanno bene gli utenti che, quotidianamente, si scontrano con carenze nella pulizia e manutenzione delle strade, canali di scolo compresi. Dalla costa all’entroterra, la situazione infatti cambia poco. Per contribuire nel poco piccolo alla sicurezza e all’incolumità degli automobilisti e pedoni, l’imprenditore agricolo Franco Melograna ha scritto al presidente della Provincia di Vibo Salvatore Solano chiedendo di rilasciare un’autorizzazione per il taglio degli arbusti lungo la provinciale 85 che collega Briatico a Zungri. Il tutto a proprie spese e con il solo intento di prevenire gravi incidenti. Nella missiva, si specifica che le operazioni di pulizia, se accordate, “verranno eseguite in sicurezza tramite l’utilizzo di adeguati movieri e segnaletica preventivamente collocata”.