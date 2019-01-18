L’evento è stato organizzato da Stefano Dodaro ed ha visto la partecipazione del questore, del dirigente della Polstrada e di altri funzionari, oltre al professore Giorgio Lo Feudo

Si è tenuto questa mattina nell’auditorium della Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia un incontro con il prof. Giorgio Lo Feudo, docente di “Filosofia del linguaggio” e “Semiotica del testo” all’Università della Calabria. Il tema dell’incontro è stato “La comunicazione verbale e non verbale: caratteristiche teoriche e applicazioni pratiche”. L’evento è stato organizzato dal direttore della Scuola, Stefano Dodaro, nell’ambito dei momenti formativi dedicati agli Allievi Agenti del 202° corso di formazione. Presenti il questore, Andrea Grassi, insieme a funzionari e personale della Questura e della Scuola, nonché il dirigente della sezione della Polizia Stradale e altri dipendenti della Polizia di Stato. L’intera platea ha ascoltato con grande interesse gli argomenti proposti dal docente che, al termine dell’esposizione, ha risposto ad alcune domande dei giovani allievi.