Gli uomini diretti dal comandante Filippo Nesci ha posto sotto sequestro 4 impianti realizzati senza le prescritte autorizzazioni lungo la Sp 522, in un’area di competenza del Consorzio industriale

Personale della Polizia Municipale di Vibo Valentia è intervenuto, questa mattina, per il sequestro di 4 tabelle pubblicitarie installate abusivamente sulla strada provinciale 522 di Vibo Valentia, in area di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia.

Nel dettaglio, è stata accertata la presenza di tabelle pubblicitarie installate senza le prescritte autorizzazioni di legge e quindi abusive. Si tratta di tabelle pubblicitarie in ferro delle dimensioni metri 1,60 x 2,00 metri, risultate anche pericolose in quanto non installate a regola d’arte e quindi fonte di potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità di chiunque si trovi a passare lungo la strada in questione.

Il provvedimento è scattato dopo il sopralluogo congiunto eseguito da personale della Polizia Municipale di Vibo, diretta dal comandante Filippo Nesci, e la dirigenza del Consorzio Industriale di Vibo Valentia dal quale è emersa la ferma posizione dell’Ente, quale parte offesa, di individuare gli autori dei reati contestati.

«In ragione di ciò – informa la Municipale – si è proceduto al relativo sequestro delle 4 tabelle installate e solo per il momento si procederà ad una denuncia a carico di ignoti per il reato di invasione di terreno oltre che per l’installazione abusiva. È in corso di accertamento, infatti, l’individuazione degli autori grazie anche alla collaborazione del Consorzio Industriale di Vibo Valentia, che metterà a disposizione del Comando le proprie telecamere di videosorveglianza posizionate lungo la Sp 522».