L’uomo ha parzialmente ammesso le proprie responsabilità Processo aggiornato ad ottobre del prossimo anno

Convalidato dal Tribunale di Vibo Valentia l’arresto di Domenico Criniti, 29 anni, di Soriano Calabro ma residente ad Ariola Gerocarne, posto ieri agli arresti domiciliari poiché sorpreso dai carabinieri a tagliare 36 alberi di castagno nel Parco regionale delle Serre.

Il giudice Graziamaria Monaco, in accoglimento delle argomentazioni dell’avvocato Giuseppe Orecchio, dopo la convalida ha quindi rimesso in libertà il giovane che ha ammesso le proprie responsabilità giustificandosi però con l’ignoranza di trovarsi all’interno del perimetro del Parco delle Serre. Il processo è stato aggiornato al 18 ottobre del prossimo anno.