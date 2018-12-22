I carabinieri li hanno sorpresi ad Ariola di Gerocarne mentre stavano caricando circa quattro quintali di legname

Nel corso della notte, i militari dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, unitamente ai militari dell’Arma della Stazione di Vazzano, mentre erano impegnati in servizi perlustrativi, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un privato cittadino alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia.

In un vivaio di Ariola di Gerocarne, gestito dall’azienda “Calabria Verde”, ricadente nel Parco naturale regionale delle Serre, i carabinieri hanno bloccato nei pressi di un’autovettura Lancia Y, tre persone intente a caricare della legna sull’auto.

In arresto sono finiti: Walter Loielo, 23 anni, Giuseppe Loielo, 20 anni, e Jonatan Loielo, 18 anni, tutti di Ariola.

Quattro i quintali di legna distrutti dai tre e sequestrati. Comparsi stamane dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, gli arresti sono stati convalidati, ma in assenza di esigenze cautelari, sono stati rimessi in libertà e risponderanno del reato loro contestato a piede libero.