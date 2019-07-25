Denunce e sanzioni da parte dei carabinieri forestali. Provincia e Comune di Stefanaconi invitate a bonificare l’intera zona

Militari del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Vibo Valentia, coadiuvati dai carabinieri delle Stazioni carabinieri forestali di Vibo Valentia e Spilinga, hanno operato un sequestro preventivo della Tangenziale Est, opera rimasta incompiuta e realizzata dalla Provincia partendo dalla provinciale per Stefanaconi sino a località “Castelluccio” (nei pressi del bivio per Sant’Onofrio) passando sotto il castello di Vibo e nella parte sovrastante l’abitato di Stefanaconi. La strada, per una lunghezza di circa due chilometri, i cui lavori di realizzazione sono risultati ultimati nelle immediate adiacenze del serbatoio dell’acqua che serve il Comune di Stefanaconi, è in stato di abbandono ormai da anni. Nel corso del tempo, ciò ha favorito lo scarico e l’abbandono incontrollato di rifiuti lungo tutto l’asse viario, fino a generare una vera e propria discarica di rifiuti non autorizzata.

Un triste spettacolo di degrado ambientale, quello cui si sono trovati dinanzi i carabinieri forestali. Numerosi, infatti, i cumuli di rifiuti, appartenenti alle categorie più disparate, rinvenuti abbandonati lungo tutta l’arteria e riconducibili ad attività di aziende, imprese ed opifici in genere, quali pneumatici usurati, batterie esauste di veicoli a motore, parti meccaniche e di carrozzeria di auto. Rinvenute, tra i rifiuti più pericolosi, numerose maniche filtranti, utilizzate da forni industriali per la verniciatura di prodotti metallici, nonché lastre in eternit.

La pericolosità di tale prodotto, a seguito lo smaltimento illegale, può essere causa di gravi problemi per la salute umana e per l’ambiente, data la possibile liberazione nelle matrici ambientali di fibre di amianto, normalmente legate alla malta cementizia, a seguito di disfacimento. I servizi espletati dai militari dell’Arma, anche grazie al posizionamento strategico di videocamere di sorveglianza, hanno consentito di segnalare alla magistratura i titolari di due diverse aziende, contestando loro il reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi sul suolo derivanti dall’esercizio delle rispettive attività commerciali nonché, di contestare illeciti amministrativi,

comportanti sanzioni per un importo complessivo di circa cinquemila euro nei casi di abbandono di rifiuti solidi urbani, riconducibili ad attività domestiche, da parte di soggetti privati. La strada sottoposta a sequestro è stata affidata in custodia alla Provincia di Vibo Valentia, quale ente proprietario. Il Comune di Stefanaconi e la Provincia di Vibo Valentia sono stati invitati, secondo quanto di rispettiva competenza, ad effettuare con urgenza le necessarie opere di bonifica del sito. L’operazione dei carabinieri forestali è stata denominata “Dirty Street”. Per la mancata realizzazione della Tangenziale Est ed il reato di frana colposa in sede penale dinanzi al Tribunale di Vibo si trovano attualmente sotto processo sette imputati. Per altri reati (falso ideologico in atti pubblici, frode nelle pubbliche forniture e omesso collocamento di segnali) contestati a quattro imputati è stata dichiarata la prescrizione nel marzo scorso e nessuno degli imputati ha inteso rinunciare a tale prescrizione per avere un proscioglimento nel merito delle accuse. La Corte dei Conti ha invece già condannato in primo grado (è statao fissato l’appello) due dipendenti della Provincia di Vibo (Giuseppe Francesco Teti al pagamento della somma di 2.820.575,60 euro, Leoluca Greco alla somma di 315mila euro) a titolo di risarcimento del danno nei confronti della Provincia di Vibo. L’investimento della Tangenziale Est ammonta ad oltre sette milioni di euro, ma l’opera non è mai stata ultimata.

width="560" height="315" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

LEGGI ANCHE: Provincia, in arrivo 7 milioni di euro per completare la Tangenziale Est di Vibo – Video

‘Ndrangheta: i boss e il summit nelle Serre per la Tangenziale Est di Vibo e l’autostrada

Processo sulla Tangenziale Est di Vibo, scattano cinque prescrizioni

Tangenziale Est di Vibo, il danno milionario all’esame della Corte dei conti centrale



Tangenziale Est a Vibo: due condanne per danno erariale

Tangenziale Est a Vibo: l’eterna incompiuta fra rifiuti e animali (VIDEO)