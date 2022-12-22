Al centro della vicenda un terreno conteso di cui padre e figlio volevano impadronirsi per far pascolare il loro gregge

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato le condanne nei confronti di Angelo Vittorio Guerrera, 66 anni, e del figlio Francesco Guerrera, 35 anni, entrambi di Arzona di Filandari, ritenuti responsabili dei reati di lesioni personali aggravate e concorso in tentata estorsione. La sentenza di primo grado era stata emessa dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia il 28 novembre 2017 e confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 6 dicembre dello scorso anno. La condanna ammonta a 4 anni e 6 mesi a testa per i due Guerrera ed anche per la Cassazione l’appello alla sentenza di primo grado era stato proposto in ritardo e quindi fuori dai termini di impugnazione. [Continua in basso]

Il 7 marzo 2011 i due Guerrera – secondo quanto ricostruito dagli investigatori e dai magistrati – hanno sferrato numerosi colpi di bastone nei confronti di Antonio Guerrera (fratello di Angelo Vittorio) cagionandogli lesioni personali consistite in diverse fratture, contusioni multiple ed un trauma cranico. Ferite giudicate guaribili in 25 giorni. Il tutto per costringere la vittima a cedere le sue quote di un fondo agricolo, trasmesso per eredità dal defunto genitore di Angelo Vittorio e di Antonio, dove far pascolare il loro gregge di pecore, così rinunciando di fatto alla sua quota di terreno. Tale ultima condotta è costata per i due imputati l’accusa – ed ora la condanna definitiva – per il reato di tentata estorsione. Antonio Guerrera, minacciato di morte anche a mezzo di un tridente agricolo e di un bastone, si è poi rivolto alle forze dell’ordine denunciando tutto.

Le contestazioni per Angelo Vittorio Guerrera erano aggravate dalla recidiva semplice, mentre a Francesco Guerrera era contestata la recidiva infraquinquennale. Per una vicenda simile i due Guerrera erano già stati condannati in via definitiva dalla Cassazione nell’aprile 2017.

LEGGI ANCHE: Tentata estorsione: condanne definitive per una famiglia di Filandari