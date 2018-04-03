Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Tentata rapina pochi minuti fa all’ufficio postale di Tropea, nella centralissima via Coniugi Crigna, nelle vicinanze di piazza Vittorio Veneto. Un rapinatore, armato di pistola e spalleggiato da almeno due complici che lo attendevano all’esterno, si è introdotto nei locali, pare a volto scoperto, mettendo immediatamente in allerta i molti utenti in fila allo sportello e il personale, che ha fatto scattare l’allarme. Sul posto, a sirene spiegate, si sono precipitati i carabinieri della locale Compagnia. Vista la situazione, i malviventi si sono dati alla fuga a piedi per le vie del centro. Sulle loro tracce si sono messi da subito i militari dell’Arma che stanno ora vagliando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili del misfatto.
SEGUONO AGGIORNAMENTI