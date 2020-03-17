Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Non si segnalano al momento danni

Sei scosse di terremoto di magnitudo compresa fra 3.3. e 3.09 nella zona della costa calabra sud-occidentale in provincia di Cosenza. La prima scossa alle ore 01:47:19 nei pressi di Campora San Giovanni ad una profondità di 26.2 km. Coordinate geografiche: latitudine 39.0435, longitudine 16.025. La seconda scossa, la più forte alle ore 1.52, di magnitudo 3.9, sempre con lo stesso epicentro. Quindi la terza scossa, alle ore 1.54, di uguale intensità della prima al largo di Amantea, seguita da altre tre scosse sino alle ore 2.02. I movimenti tellurici sono avvenuti tutti in mare, a pochi chilometri dalla costa. Le scosse sono state chiaramente avvertite a Vibo Valentia città, a Nicotera, Tropea e in diversi altri paesi del Vibonese. Non si segnalano al momento danni a cose o persone. Nel Cosentino in molti sono scesi in strada per lo spavento e altri sono chiusi nelle autovetture.



Forte sequenza sismica in Calabria, gente in strada ma niente assembramenti