I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti a Ionadi in via Regina Elena per l’incendio di un’abitazione. Ricevuta la richiesta di soccorso, sul posto è stata inviata un’autobotte ed un’autoscala, nonché la squadra operativa del distaccamento di Vibo Marina. L’incendio ha interessato il tetto in legno e tegole canadesi di un fabbricato ad un piano fuori terra ed un seminterrato.Grazie al tempestivo intervento, l’incendio è stato messo sotto controllo evitando così la propagazione ai locali sottostanti.

Durante le operazioni di spegnimento è giunta una chiamata anche per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito sulla Statale 18 in prossimità del cimitero di Vena Superiore e pertanto si è reso necessario spostare una delle squadre impegnate nell’incendio del tetto. Complessivamente sono intervenuti 15 uomini e sette automezzi.



