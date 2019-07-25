Il rogo è divampato nel giro di pochi secondi distruggendo completamente il mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia

Paura lungo la provinciale n. 17 per Spilinga a causa di un incendio che, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 11.30 di questa mattina, ha avvolto e completamente distrutto un autoarticolato che procedeva in direzione Vibo Valentia. Sul posto per estinguere il rogo si è portata un’autobotte partita dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia e che, nonostante la tempestività dell’intervento, non è riuscita ad evitare che il mezzo pesante andasse completamente distrutto. Il mezzo, dotato di rimorchio frigorifero, viaggiava privo di carico ma al suo interno vi erano stipati numerosi bancali di legno. E proprio dal rimorchio, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero originate le fiamme accompagnate da una deflagrazione che ha scagliato a molti metri di distanza parti in lamiera del rimorchio stesso. Incolume il conducente che è riuscito ad abbandonare il Tir, prima che anche la cabina venisse completamente avvolta dalle fiamme, e a dare l’allarme. Ripercussioni sulla viabilità con il traffico che è stato deviato per consentire le operazioni di spegnimento e di rimozione dell’autoarticolato. Sul posto i carabinieri della Stazione di Spilinga per i rilievi del caso.

