Un autoarticolato adibito al trasporto di mangimi è finito in una cunetta poco distante dall’hotel 501. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Disagi alla circolazione

Un tir adibito al trasporto di mangimi è finito fuori strada mentre percorreva la Statale 18 Tirrena inferiore in direzione Vibo Marina, poco fuori l’abitato di Vibo Valentia nei tornanti poco distanti dal 501 hotel.

Sul posto tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco con hanno dovuto ricorrere all’utilizzo di un’autogru per spostare il rimorchio del Tir finito nella cunetta della raccolta delle acque ai margini della carreggiata. Operazioni per le quali è stato necessario chiudere la strada con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.

A seguito dell’incidente, che non ha provocato feriti, l’Anas ha comunicato che la strada interessata è provvisoriamente chiusa al traffico al km 437,250. Sul posto sono inoltre presenti le squadre di pronto intervento Anas e della Polizia Stradale per garantire la sicurezza della viabilità e ripristinare il normale flusso della circolazione nel più breve tempo possibile.

Intorno alle 14, l’importante arteria è stata riaperta al traffico.