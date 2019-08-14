L’incidente avvenuto lungo via Marcello Salomone ha reso necessaria l’interdizione al traffico per la messa in sicurezza. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Disagi alla circolazione a Pizzo, lungo la centralissima via Marcello Salomone che dal centro storico porta alla Marina. Qui un autoarticolato transitando nella stretta via, ha urtato contro un balcone che è crollato per effetto dell’impatto. L’incidente ha evidentemente causato la chiusura della trafficata strada cittadina per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e dei detriti che hanno invaso la carreggiata. Impegnata sul posto, unitamente ai carabinieri della Stazione di Filadelfia, anche un’unità dei Vigili del fuoco munita di autoscala che sta provvedendo a mettere in sicurezza lo stabile danneggiato nell’impatto e i residui del balcone rimasti pericolosamente appesi all’edificio. Notevoli i disagi al traffico con le automobili costrette a tornare indietro per via della strada interrotta e i turisti alla ricerca di percorsi alternativi per raggiungere i principali punti di attrazione della cittadina quali piazza della Repubblica, il Castello e la Marina. Il mezzo di grandi dimensioni, condotto da cittadino straniero, si era introdotto nella strada nonostante il divieto di accesso ai mezzi pesanti. Pertanto i militari dell’Arma gli hanno contestato la violazione dell’articolo 7 del codice della strada comminandogli la relativa sanzione amministrativa.