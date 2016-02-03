Domenica al via le kermesse allegoriche predisposte dal Comune e da diverse associazioni. Si replica martedì a Vibo città.

Partiranno da Vibo Marina le iniziative goliardiche in programma per l’ormai imminente ricorrenza del Carnevale. È previsto per domenica 7 febbraio, infatti, la manifestazione “Carnevalmare”, organizzata dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia in collaborazione con le associazioni Il faro, Nuovi orizzonti, Mamma Clara, Federica per la vita, I Giganti di Vibo Marina, Amore per la vita, Centro di aggregazione sociale.

I carri allegorici predisposti dalle associazioni coinvolte si ritroveranno in piazza Capannina, alle 15.30, per dare il via alla sfilata che interesserà le principali vie del centro abitato coinvolgendo mascherine e gruppi in un corteo che si concluderà poi in piazza Satriani dove, sul palco appositamente allestito, si svolgerà anche la premiazione delle maschere più belle e dei carri più originali. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il palazzetto dello sport. A chiudere le iniziative, in serata, musica e balli, ovviamente in maschera.

Si replica martedì 9 febbraio a Vibo città con il corteo, composto da carri allegorici e artisti vari, in partenza alle 15.30 da piazza Municipio.