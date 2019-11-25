Il maltempo provoca disagi alla circolazione in tutto il Vibonese: chiusa la provinciale Vibo-Stefanaconi, rallentamenti anche tra Limbadi e Nicotera

Ha vissuto momenti di paura, oggi pomeriggio a Pizzo, una coppia di anziani residente in contrada Pirari. La pioggia incessante ha infatti ingrossato un torrente fino a rompere gli argini. L’acqua ha completamente allagato l’abitazione e l’agrumeto della coppia. Il pronto intervento dei carabinieri della locale stazione ha evitato il peggio. Con l’ausilio degli altri organi di soccorso, infatti, i militari dell’Arma sono intervenuti ed hanno tratto in salvo le due persone che rischiavano di rimanere intrappolate dall’acqua.



Sempre il maltempo ha provocato numerosi altri disagi. Tra le strade interdette al transito, in ultimo vi è la provinciale che collega Stefanaconi a Vibo Valentia per la quale si è resa necessaria la chiusura a causa di una frana. Nel territorio di Limbadi, invece, traffico bloccato per la caduta di un albero. Si tratta di un’arteria che collega la Statale 18 con la zona di Nicotera. Per fortuna nessun veicolo transitava in quel momento. A lanciare l’allarme, l’autista di un mezzo che per primo è giunto nei pressi del blocco.