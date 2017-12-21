L’incidente a San Calogero dove un 84enne ha perso la vita dopo essersi recato in un suo terreno per raccogliere della legna. Inutile l’intervento dell’elisoccorso

Si era recato in un suo terreno in località “Piana delle Querce, nel territorio comunale di San Calogero, quando a causa della rottura del freno a mano è stato travolto dalla sua stessa auto. E’ deceduto così Gregorio Paglianiti, 84 anni, del luogo, intenzionato a raccogliere della legna ma che è finito per essere centrato dall’auto che aveva da poco lasciato per scendere in strada. L’anziano avrebbe cercato di fermare l’auto con le mani. Inutile si è rivelato l’intervento dell’elissoccorso. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto si è portato il medico legale Katiuscia Bisogni. Indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri della Stazione di San Calogero e del Norm.