Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Si era recato in un suo terreno in località “Piana delle Querce, nel territorio comunale di San Calogero, quando a causa della rottura del freno a mano è stato travolto dalla sua stessa auto. E’ deceduto così Gregorio Paglianiti, 84 anni, del luogo, intenzionato a raccogliere della legna ma che è finito per essere centrato dall’auto che aveva da poco lasciato per scendere in strada. L’anziano avrebbe cercato di fermare l’auto con le mani. Inutile si è rivelato l’intervento dell’elissoccorso. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto si è portato il medico legale Katiuscia Bisogni. Indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri della Stazione di San Calogero e del Norm.