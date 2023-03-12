Tutti gli articoli di Cronaca
Una tromba d’aria ha divelto il tetto delle Prefettura di Cosenza che è precipitato su via Montesanto adesso chiusa al traffico. Il forte vento ha creato danni anche alla copertura di un plesso della scuola dell’infanzia Collodi-Dionesalvi. Due i feriti lievi: una donna che si è messa a protezione del figlio e un finanziere che si trovavano nei pressi della tensostruttura di piazza dei Bruzi dove è allestito il villaggio Coldiretti. Alberi spezzati e lamiere divelte sono caduti per le strade della città. Diversi tetti hanno ceduto su via Popilia. Semafori abbattuti nei pressi del carcere. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco per risolvere le criticità. Il centralino dei pompieri al momento è in tilt: sono circa 30 le richieste di interventi per alberi caduti su strada, tetti scoperchiati, e verifiche per tegole pericolanti. Al momento non ci sarebbero feriti.
