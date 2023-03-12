L'accaduto ha fatto registrare feriti lievi ma tante richieste di aiuto ai vigili del fuoco. Danneggiata anche la copertura di una scuola

Una tromba d’aria ha divelto il tetto delle Prefettura di Cosenza che è precipitato su via Montesanto adesso chiusa al traffico. Il forte vento ha creato danni anche alla copertura di un plesso della scuola dell’infanzia Collodi-Dionesalvi. Due i feriti lievi: una donna che si è messa a protezione del figlio e un finanziere che si trovavano nei pressi della tensostruttura di piazza dei Bruzi dove è allestito il villaggio Coldiretti. Alberi spezzati e lamiere divelte sono caduti per le strade della città. Diversi tetti hanno ceduto su via Popilia. Semafori abbattuti nei pressi del carcere. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco per risolvere le criticità. Il centralino dei pompieri al momento è in tilt: sono circa 30 le richieste di interventi per alberi caduti su strada, tetti scoperchiati, e verifiche per tegole pericolanti. Al momento non ci sarebbero feriti.

