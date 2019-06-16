Due veicoli divorati da un rogo in via Russo. Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per evitare il propagarsi dell'incendio agli altri mezzi e ad una abitazione con degli inquilini rimasti all'interno

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è divampato questa sera in pieno centro a Tropea, in via Francesco Russo, coinvolgendo un’auto parcheggiata, una Fiat Panda di proprietà di S. L., ed anche una Fiat Punto Cabrio, entrambe andate distrutte. Sul posto si sono prontamente portati i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme che stavano già interessando ulteriori macchine posteggiate.

A creare particolare apprensione il fatto che il rogo sia divampato proprio davanti all’ingresso di una abitazione con degli inquilini all’interno che sarebbero rimasti momentaneamente bloccati, con la parete dello stabile danneggiata. L’intervento dei carabinieri ha comunque contribuito a ricondurre la situazione sotto controllo, e da una prima ricostruzione sembrerebbe trattarsi di un incendio doloso che aveva come obiettivo la Fiat Panda.