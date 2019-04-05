Tutti gli articoli di Cronaca
Un grosso incendio, nel quale sono andati in fumo anche diversi rifiuti speciali pericolosi, si è verificato ieri sera a Tropea. Il fatto è avvenuto nell’area del depuratore, ora dismesso, posto nei pressi della spiaggia. Sulle cause sono in corso accertamenti. Immediato l’intervento del personale della Guardia costiera di Tropea e della stazione carabinieri. I militari hanno rilevato innumerevoli quantità di pneumatici, rifiuti speciali anche di tipo pericoloso e combusti, materiali di risulta del tipo inerti provenienti da attività di demolizione di fabbricati, rottami ferrosi ed altri materiali inquinanti pericolosamente abbandonati.
Un vero e proprio cimitero di rifiuti speciali pericolosi, tra l’altro ricadente in zona sottoposta a severi vincoli paesaggistici ed ambientali. Tutta l’area, di circa 4000 mq, è stata posta sotto sequestro penale, per i reati di getto pericoloso di cose, discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi ed inquinamento ambientale; successivamente la medesima area, su disposizione della autorità giudiziaria, è stata affidata in custodia giudiziale al Comune di Tropea per la bonifica. Proseguiranno le attività di indagine al fine di poter individuare i responsabili della situazione rinvenuta e stabilire le cause dell’incendio.