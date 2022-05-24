Inammissibile il ricorso del titolare di una ditta di Filadelfia. L’inchiesta è condotta dalla Guardia di finanza

La sesta sezione penale della Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da Tommaso De Nisi, 76 anni, di Filadelfia, avverso l’ordinanza emessa il 21 dicembre scorso dal Tribunale di Vibo Valentia confermativa di un sequestro disposto dal gip nei confronti della sua ditta di costruzioni nell’ambito di un procedimento per truffa aggravata in relazione agli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del sito archeologico denominato Sbariati, sito nel comune di Zungri. Il sequestro preventivo, anche per equivalente, del patrimonio dell’impresa di costruzioni De Nisi Tommaso ammonta ad un valore corrispondente ad euro 85.255,37, con beni nella titolarità di Tommaso De Nisi in qualità di legale rappresentante della ditta, per un valore complessivo corrispondente al prezzo del reato. [Continua in basso]

Il Tribunale del Riesame aveva annullato tale provvedimento sulla base del presupposto che il d.lgs. 231/2001 non si applica alle ditte individuali. La Procura di Vibo aveva quindi fatto ricorso in Cassazione contro l’ordinanza lamentando che il sequestro era stato chiesto ed emesso anche in danno dell’imputato persona fisica, e non soltanto nei confronti dell’ente responsabile. La Cassazione aveva accolto il ricorso del pm annullando l’ordinanza e rinviando al Tribunale di Vibo “per nuova valutazione dell’istanza di riesame”. Il Tribunale del Riesame aveva così confermato il decreto di sequestro contro cui si è ritornati in Cassazione. Il ricorso di Tommaso De Nisi è stato tuttavia dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte.

L’ipotesi di reato formulata sulla scorta di indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza è quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il contratto stipulato in data 30 luglio 2015 tra il Comune di Zungri e la società “De Nisi Tommaso“ di Filadelfia, prevedeva una spesa per lavori, al netto del ribasso d’asta, di 347.592,95 euro che, alla luce dei riscontri effettuati, non sarebbe stata in realtà interamente sostenuta, essendo state accertate differenze sui materiali forniti per 85.255,37 euro (24,52% dell’importo totale). Al termine delle indagini sono stati denunciati sette soggetti per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed altri reati, tra i quali il rappresentante legale dell’impresa, Tommaso De Nisi, il sindaco di Zungri Francesco Galati, l’assessore Nicola Pugliese ed il responsabile dell’Ufficio Tecnico Pietro Ferraro, in carica all’epoca dei fatti.

