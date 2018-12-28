Protagonista a San Calogero un commerciante ambulante residente a Stefanaconi finito ai domiciliari

Resistenza e violenza ai carabinieri, aggrediti a San Calogero da un 56enne residente a Stefanaconi. Con tali accuse, i militari dell’Arma hanno arrestato Zahir Haj, nativo del Marocco, commerciante ambulante, rimasto coinvolto in un incidente stradale. All’arrivo dei carabinieri, il 56enne – in stato di ebbrezza alcolica – ha iniziato ad inveire contro di loro con gravi minacce all’atto del sequestro del suo furgone in quanto coinvolto nell’incidente stradale.

Portato in caserma, è stato dichiarato in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonché guida in stato di ebbrezza. In attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia, è stato posto agli arresti domiciliari.