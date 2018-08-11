Ancorato il suo yatch al largo, l’ex presidente di Confindustria e Ferrari ha guadagnato la riva a nuoto come un qualunque turista, intrattenendosi per qualche selfie con i bagnanti increduli

Vibonese sempre più meta di personaggi famosi in questa estate 2018. Se non è difficile imbattersi in vip e personalità del mondo dello spettacolo nei resort più esclusivi della costa o, magari, tra le vie e le piazze dei principali centri turistici, di certo è meno usuale che una celebreties possa letteralmente piombarvi davanti mentre state tranquillamente prendendo il sole su una delle tante magnifiche spiagge della provincia. Eppure, è quando è successo questo pomeriggio alla Marina di Zambrone dove, tra bagnanti assonnati e bambini intenti a costruire castelli di sabbia, ha fatto la sua comparsa Luca Cordero di Montezemolo. L’ex presidente di Confindustria e della Ferrari, ancorato a pochi metri da riva il suo potente yatch, ha guadagnato a nuoto la battigia ed è letteralmente sbarcato tra i villeggianti increduli, racchettoni alla mano. Con insospettata nonchalance ha fatto il bagno e si prestato a selfie e foto-ricordo. Il celeberrimo manager, accompagnato da suo figlio, si è poi diretto al Kalafiorita Resort dove ha tranquillamente sorseggiato un caffè al bar. Come un turista qualunque. E altrettanto tranquillamente ha compiuto poi il percorso inverso tornando a bordo della sua barca, tuttora ancorata al largo della spiaggia di Zambrone. Dopo la comparsa di Giorgio Armani, che aveva scelto Tropea per festeggiare il suo compleanno, un’altra “very important person” ha deciso di passare qualche ora di relax al sole delle spiagge vibonesi. Segno che le località balneari nostrane godono di buona fama e di frequentazioni sempre più “eccellenti”.

