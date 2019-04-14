E’ stata trovata su un’auto in uso ai militari dell’Arma con un biglietto di ringraziamento per l’opera prestata ogni giorno

Un fiore su un’auto dei carabinieri in Calabria. Questa volta non per intimorire i militari dell’Arma operanti in un territorio ad alta densità mafiosa, ma una manifestazione di incoraggiamento e solidarietà. Stamane, ad un giorno di distanza dai fatti che hanno visto l’uccisione di un sottufficiale ed il ferimento di un graduato dell’Arma dei carabinieri nel Foggiano, un appuntato in servizio alla sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia, in transito per la via che porta al Comando ha notato – poggiata sul parabrezza di una gazzella – una rosa rossa con un nastro tricolore allacciato ed una busta contenente una lettera con su scritto: “Un grazie a voi carabinieri per lo spirito di abnegazione e attaccamento ai doveri, garanzia di tutela per il cittadino, onore a voi tutti”.

Un gesto di solidarietà ed incoraggiamento all’Arma dei carabinieri, dunque, che assume un valore doppio se si pensa al luogo ove si è verificato: Vibo Valentia, una provincia che nel 2018 era ai primi posti per numero di omicidi e che, da un recente sondaggio, è stata collocata all’ultimo posto per qualità della vita. Il magnifico gesto, che denota alto senso civico compiuto da un anonimo cittadino vibonese, non è sfuggito all’attenzione dei militari dell’Arma che hanno accolto con stupore misto ad entusiasmo il gentile pensiero.